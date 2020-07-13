Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.

«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с РФ при помощи ОБСЕ в минском формате и в «нормандском формате» при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум», — сказал он 12 июля в эфире телеканала «Украина 24».

Резников подчеркнул, что Киев проводит консультации и обсуждения о расширении форматов переговоров, а также выразил надежду на то, что Вашингтон и Лондон окажут Украине финансовую поддержку.

Идею подключить США и Британию к переговорам по Донбассу озвучил еще в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский, однако инициатива отклика не получила.

Примечательно, что в этот раз Резников заявил о том, что Киев ведет переговоры с РФ при посредничестве Германии и Франции, однако еще в июне предлагал исключить Москву из минского и «нормандского» форматов.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Россию, как на одну из сторон конфликта. Однако Москва неоднократно указывала, что не имеет отношения к внутриукраинскому вооруженному противостоянию и призывала Киев к прекращению военных действий.

Вопрос урегулирования обсуждается при посредничестве Германии, Франции и России, хотя Москва отмечала, что Украине стоит напрямую вести переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.