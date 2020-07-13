Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.

7 июля во время трансляции с места протеста женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича». Позднее Центр евроатлантических исследований в Сербии охарактеризовал это как «российский след» в организации демонстраций.



«У меня нет никаких доказательств [того, что россияне стоят за протестами], и я не могу такого сказать», — рассказал сербский лидер в интервью телеканалу Pink.

Кроме того, он анонсировал 13 июля встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, при этом не уточнив повестку.

9 июля в МИД России заявили, что сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — это низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии.

Волнения в Сербии начались 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В итоге в ночь на 8 июля по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов пострадали в результате беспорядков в Белграде.