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МИД РФ назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Белграде «заказухой»
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МИД РФ назвал сообщения о «российском следе» в беспорядках в Белграде «заказухой»

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Фото: Global Look Press/imago-images
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Появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющимся «российском следе» в беспорядках в Белграде — низкопробная заказуха, которая может бросить тень на отношения России и Сербии, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ в четверг, 9 июля.

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«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, – бросить тень на российско-сербское партнерство», — говорится в публикации.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на прекращение насилия в стране и восстановление в Сербии порядка и стабильности.

Волнения в Сербии начались 7 июля после того, как президент страны Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Отмечается, что изначально протесты шли мирно, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В итоге в ночь с 7 на 8 июля по меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате беспорядков в Белграде.

7 июля сербская «дочка» американского телеканала CNN телеканал N1 вел трансляцию, в ходе которой женщина, представившаяся россиянкой, заявила, что «борется против диктатуры Вучича». Позднее Цунтр евроатлантических исследований в Сербии охарактеризовал это как «российский почерк в организации протестов».

Многие СМИ страны также поддержали эту тему.

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