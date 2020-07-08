В Белграде во время протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

Как минимум 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных протестов в Белграде. Об этом сообщил директор столичной полиции Владимир Ребич в среду, 8 июля.

«У нас было 43 раненых полицейских, вероятно, их число значительно выше, потому что люди с легкими травмами не обращались в за помощью. Есть данные и о 17 пострадавших демонстрантах», — сказал Ребич в эфире национального телевидения RTS.

Он отметил, что протест начался стихийно, полиция не ожидала такого развития событий и агрессии со стороны демонстрантов. Подстрекателями вторжения в парламент стали, по его словам, бывшие депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного.

«Полиция долгое время воздерживалась от крайностей, мы применяли физическую силу только тогда, когда она применялась против нас, мы действовали с предельной сдержанностью <…> Однако нам удалось разогнать их всех. Мы воспользуемся видеозаписями с камер, чтобы идентифицировать всех тех, кто совершил насилие на улицах Белграда», — заявил Ребич.

Он добавил, что полиции удалось восстановить общественный порядок за несколько часов и в итоге задержать 23 человека.

Протест в Белграде стал реакцией на введение 7 июля президентом Сербии Александром Вучичем комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, с 8 июля начинает действовать запрет на собрания численностью более пяти человек. По словам Вучича, эпидемиологическая ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная.