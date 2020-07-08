Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве за сутки от коронавируса выздоровели еще 1195 человек
Политика
В России утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Происшествия
Ветер повалил 130 деревьев и повредил 23 машины в Москве и Подмосковье
Мир
Китай заявил об угрозе начала ядерной войны из-за США
Политика
Более 1 млрд рублей перенаправлено в резервный фонд из нацпроекта «Культура»

В Белграде во время протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

0
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных протестов в Белграде. Об этом сообщил директор столичной полиции Владимир Ребич в среду, 8 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«У нас было 43 раненых полицейских, вероятно, их число значительно выше, потому что люди с легкими травмами не обращались в за помощью. Есть данные и о 17 пострадавших демонстрантах», — сказал Ребич в эфире национального телевидения RTS.

Он отметил, что протест начался стихийно, полиция не ожидала такого развития событий и агрессии со стороны демонстрантов. Подстрекателями вторжения в парламент стали, по его словам, бывшие депутаты и оппозиционные активисты Даниел Кнежевич и Срджан Ного.

«Полиция долгое время воздерживалась от крайностей, мы применяли физическую силу только тогда, когда она применялась против нас, мы действовали с предельной сдержанностью <…> Однако нам удалось разогнать их всех. Мы воспользуемся видеозаписями с камер, чтобы идентифицировать всех тех, кто совершил насилие на улицах Белграда», — заявил Ребич.

Он добавил, что полиции удалось восстановить общественный порядок за несколько часов и в итоге задержать 23 человека.

Протест в Белграде стал реакцией на введение 7 июля президентом Сербии Александром Вучичем комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, с 8 июля начинает действовать запрет на собрания численностью более пяти человек. По словам Вучича, эпидемиологическая ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020