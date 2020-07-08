В Белграде протестующие ворвались в здание парламента

В Белграде в ходе массовых беспорядков в связи с введением новых ограничений из-за коронавирусной инфекцией протестующие прорвались в здание парламента.

Кроме того, радикальные демонстранты нападали на полицейских, сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров. Правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства, чтобы остановить протестующих.

«В какой-то момент имевшееся число сотрудников стало недостаточным для противостояния массе граждан, которые напали и хотели незаконно войти в Скупщину (парламент — Ред.) и под давлением отступили, а когда консолидировались с дополнительными силами, смогли вытеснить хулиганов из Скупщины», — приводит слова главы полицейского ведомства «РИА Новости» в среду, 8 июля.

В холле парламента были задержаны активисты оппозиции Даниел Кнежевич и Срджан Ного. Всего перед зданием парламента собрались около 5 тыс. человек.

7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.