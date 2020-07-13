Суд США постановил провести по графику ранее отмененную казнь

Апелляционный суд США постановил провести ранее отмененную первую за 17 лет казнь федерального заключенного в соответствии с графиком. Об этом 12 июля сообщает Associated Press.

Таким образом, осужденному в штате Индиана за убийство семьи из трех человек Даниэлю Льюису Ли должны ввести смертельную инъекцию уже в понедельник, 13 июля.

Ранее, 10 июля, федеральный судья США приостановила возобновление смертных казней из-за обращения в суд родственников жертв, которые, планируя присутствовать при исполнении приговора, опасались заразиться коронавирусом.

После этого министерство юстиции заявило, что судья неправильно истолковал закон, и обратилось в Апелляционный суд для отмены вынесенного решения. В итоге суд постановил, что иск семьи потерпевших «не имеет каких-либо спорных правовых оснований и поэтому является необоснованным».

Кроме того, в ведомстве заверили, что в тюрьме предприняты все меры безопасности из-за пандемии. При этом отмечается, что накануне сотрудник, участвовавший в подготовке казни, получил положительный результат теста на коронавирус.

В июне генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем назначить сроки казни четырех федеральных заключенных, которые были осуждены за убийство детей, двое из них еще и за изнасилование несовершеннолетних.

В последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.