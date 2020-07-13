Прямой эфир
Сюжет:

В крупнейших реках Европы экологи обнаружили маски и перчатки

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В семи крупных европейских реках обнаружены выброшенные маски и перчатки, специалисты связывают загрязнение с коронавирусом. Об этом 12 июля сообщила представительница Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер.

Экологический конформизм: как спасать экологию, не впадая в крайности
Мытый мусор, переработанная еда и дорогая одежда

Эксперт не уточнила, о каких водоемах идет речь, однако известно, что фонд исследует такие реки, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

В эфире радиостанции France Inter Хетингер рассказала, что специалисты, проводившие исследования водоемов в июне, регулярно находили средства защиты в воде. По ее словам, перчатки и одноразовые маски «быстро распадутся», однако существуют опасения, что данный мусор уже попал в море.

15 июня исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин предупредил о возможности резкого ухудшения экологии после пандемии.

По состоянию на 12 июля, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 12,5 млн случаев COVID-19, жертвами заболевания стали 561 тыс. человек. К настоящему моменту в связи с распространением коронавируса во многих странах действует масочный режим.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020