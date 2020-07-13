В крупнейших реках Европы экологи обнаружили маски и перчатки

В семи крупных европейских реках обнаружены выброшенные маски и перчатки, специалисты связывают загрязнение с коронавирусом. Об этом 12 июля сообщила представительница Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер.

Эксперт не уточнила, о каких водоемах идет речь, однако известно, что фонд исследует такие реки, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

В эфире радиостанции France Inter Хетингер рассказала, что специалисты, проводившие исследования водоемов в июне, регулярно находили средства защиты в воде. По ее словам, перчатки и одноразовые маски «быстро распадутся», однако существуют опасения, что данный мусор уже попал в море.

15 июня исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин предупредил о возможности резкого ухудшения экологии после пандемии.

По состоянию на 12 июля, всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 12,5 млн случаев COVID-19, жертвами заболевания стали 561 тыс. человек. К настоящему моменту в связи с распространением коронавируса во многих странах действует масочный режим.