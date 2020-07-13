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Андрей Губин выступил на публике впервые за долгие годы

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Фото: vk.com/andreygubinru
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Звезда 90-х певец Андрей Губин впервые за долгие годы исполнил свои хиты перед публикой. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления.

Артист спел свой знаменитый хит «На сиреневой луне» на вечеринке в одном из караоке-баров.

Ролик в сети опубликовал участник проекта «Голос» Илья Бардо. Он отметил, что «годы берут свое», но Губин оказался скромным и приятным в общении.

Выступление певца с восторгом оценили фанаты.

«До сих пор слушаю его песни, а на концерт бы не то что бы пошла, побежала», — написала одна из поклонниц.

В декабре прошлого года появились слухи, что Андрей Губин намерен вернуться на сцену после длительного перерыва. Однако сам певец эти данные опроверг.

Губин является автором и исполнителем таких песен, как «Мальчик-бродяга», «Лиза» и других. Последний его альбом вышел в 2002 году. Затем артист буквально пропал — как позже стало известно, из-за проблем со здоровьем.

Губин рассказывал, что у него диагностировано заболевание нервной системы, в связи с которым он испытывает постоянные лицевые боли.

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