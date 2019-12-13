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Певец Андрей Губин вернется на сцену

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Фото: ТАСС/Владимир Яцина
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Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вновь вернется на сцену. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает журнал StarHit со ссылкой на приятеля и саундпродюсера исполнителя Тараса Ващишина.

«У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — приводит его слова телеканал «360».

Ващишин несколько дней назад опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Губиным, под которым намекнул на возвращение певца на сцену хэштегами #вернисьандрей и #хорошиеновости.

Андрей Губин — автор и исполнитель песни «Мальчик-бродяга» и других хитов исчез из радио- и телеэфиров в 2000-х годах из-за проблем со здоровьем: медики поставили ему диагноз — левосторонняя прозопалгия лица, уточняет сайт kp.ru. Это заболевание нервной системы, в связи с которым человек испытывает постоянные лицевые боли. Возникает болезнь от постоянного переутомления, недосыпания и хронического стресса. Последний альбом Андрея Губина вышел в 2002 году.

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