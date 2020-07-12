В ЕС сочли Минские соглашения единственным путем урегулирования в Донбассе

Евросоюз считает, что Минские соглашения являются единственным путем урегулирования конфликта в Донбассе, и выступает за их полное выполнение. Об этом говорится в официальном ответе Европейского совета на запрос депутата Европарламента от Германии Максимилиана Кра.

Как сообщает 12 июля телеканал «112 Украина», запрос был направлен из-за «очевидной пробуксовки процесса урегулирования», а также на фоне инициативы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, который предложил создать парламентское измерение «нормандского формата».

«Европейский союз продолжает утверждать, что будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение Минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины», — цитирует ответ Евросовета телеканал.

9 июля представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резник заявил, что Минские соглашения устарели и не соответствуют современным реалиям. По его словам, «они на камне не высечены» и отказ Украины от них возможен.

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что с украинской стороны всё чаще звучат заявления о необходимости менять Минские соглашения. При этом в Москве, по его словам, не понимают, как эти высказывания трактовать. Он также добавил, что в случае отказа от договоренностей участники переговорного процесса потеряют базу, на которой он основан, а создать новую базу в виде некоего документа будет чрезвычайно сложно.

В январе этого года Медведчук в ходе встречи с французскими депутатами представил инициативу о парламентском измерении «нормандского формата», с этой идеей он позднее ознакомил все крупные фракции бундестага. Вопрос также обсуждался в Москве — с депутатами Госдумы и президентом России Владимиром Путиным. Украинский политик рассчитывал, что первую встречу парламентариев четырех стран удастся провести уже в апреле-мае этого года, однако она так и не состоялась.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В феврале 2015-го в Минске состоялась встреча лидеров «четверки», на которой был разработан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых в сентябре 2014-го.