Три человека погибли в результате аварии с бензовозом в ХМАО

Бензовоз и «ВАЗ» столкнулись в воскресенье, 12 июля, под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В результате ДТП погибли три человека. Непосредственно перед аварией водитель «ВАЗа» по неустановленной причине выехал на встречку, после чего и произошло столкновение.

В марте этого года в ХМАО произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик. В результате ДТП госпитализировали трех человек.