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В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес

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Фото: Global Look Press/Achim Duwentäster via www.imago-images.de
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Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.

Подозрительного мужчину заметили в районе города Оппенау. Очевидцы рассказали, что мужчина в камуфляжном костюме был вооружен луком и стрелами. Полицейские, приехавшие на вызов, попытались выяснить личность мужчины, они обнаружили, что он также вооружен ножом и пистолетом.

Стражам порядка не удалось задержать мужчину, сначала он их разоружил, а затем скрылся в лесу, пишет «Газета.ру».

В настоящее время проводится операция по поиску мужчины — задействовано около 200 вооруженных офицеров в пуленепробиваемых жилетах и шлемах. К поискам также привлечены три полицейских вертолета.

Точно установить психологическое состояние мужчины пока не удалось. По некоторым данным, подозреваемым является 31-летний гражданин ФРГ без «постоянного места жительства», он уже попадал во внимание полиции из-за нарушений закона об обороте оружия.

Полиция предупредила местных жителей об операции и попросила их оставаться дома.

Ранее, в январе, сообщалось о гибели шести человек в результате стрельбы в Рот-ам-Зе (Баден-Вюртемберг). По данным правоохранительных органов, преступник и его жертвы знали друг друга. В полиции сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.

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