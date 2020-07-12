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Два автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе

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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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Два автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе в округе Лосино-Петровский в Подмосковье, шесть человек пострадали, сообщает 12 июля агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«На 42-м км Щелковского шоссе произошло столкновение двух автомобилей — Mazda и Toyota. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала РЕН ТВ, в ДТП пострадали семь человек, включая восьмилетнего ребенка.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на Октябрьском проспекте в Подольске: сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем сбил велосипедиста недалеко от остановки общественного транспорта. Пострадавший скончался на месте, Иванюженкова госпитализировали в нейрохирургическую больницу Подольска.

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