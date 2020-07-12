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Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

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Фото: vk.com/tipichniypodolsk
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В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста. По предварительным данным, за рулем авто находился сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова.

Как сообщает РЕН ТВ, 22-летний Артем Иванюженков ехал на машине матери.

ДТП произошло вблизи остановки общественного транспорта. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

По предварительной информации, мужчина на велосипеде пытался проскочить перед несущимся авто, но водитель иномарки не затормозил.

Борис Иванюженков – бывший депутат Госдумы и экс-министр спорта и туризма. Занимал пост в период с 1999 по 2000 год.

Ранее в субботу сообщалось, что три человека погибли, один пострадал в результате наезда мотоциклиста на пешеходов в Рыбинске.

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