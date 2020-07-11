Три человека погибли в результате наезда мотоцикла в Рыбинске

Три человека погибли, один пострадал в результате наезда мотоциклиста на пешеходов в Рыбинске (Ярославская область), сообщили 11 июля в региональном УМВД.

Инцидент произошел вечером на перекрестке улиц Академика Павлова и Сигнальной.

«Водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП погибли три человека», — приводит сообщение ТАСС.

Еще один человек получил травмы и был госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу РЕН ТВ сообщил о гибели 33-летней мотоблогера Ксении Никитиной в результате ДТП на трассе в Подмосковье. Отмечается, что девушка на скорости 160 км/ч врезалась в трактор.