33-летняя мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП на трассе в Подмосковье. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Девушка врезалась в трактор на 87-м км трассы М-8 «Холмогоры». Она направлялась в Ярославль и двигалась со скоростью 160 км/ч.

Предполагается, что Никитина при обгоне колонны мотоциклов повернула голову направо, для того чтобы снять их на камеру, и не заметила трактор, который двигался по левой стороне.

Никитина вела блог на YouTube. На ее канал подписано почти 40 тыс. человек, пишет «Газета.ру».

Российский блогер Александр Diablo R1 25 июня разбился на мотоцикле в Тамбовской области. Мужчина на своем мотоцикле Suzuki выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.