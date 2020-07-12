В Минздраве назвали условие прихода второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может произойти, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры. Об этом в воскресенье. 12 июля, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт указал, что масочный режим, частое мытье рук, соблюдение безопасной дистанции и изоляция пациентов с COVID-19 могут замедлить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что РФ избежит второй волны коронавируса.

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к SARS-CoV-2.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на 12 июля, выявлено 727 162 случая коронавируса, вылечились 501 061 человек, умерли 11 335 пациентов.