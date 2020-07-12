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Песков понадеялся на отсутствие второй волны коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что РФ избежит второй волны коронавируса.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» 12 июля официальный представитель Кремля отметил, что самая острая фаза кризиса, связанная с COVID-19, была пройдена с наименьшими потерями. Кроме того, динамика выявления заболевших дает надежду на то, что острых проявлений инфекции Россия в дальнейшем избежит.

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«Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса», — сказал кремлевский спикер.

По его словам, руководству еще предстоит проанализировать полученный во время пандемии опыт, «тем более что в экономическом плане еще не всё позади».

«Нас ждут трудности впереди, это очевидно, мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», — заключил он.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на 12 июля, выявлено 727 162 случая коронавируса, вылечились 501 061 человек, умерли 11 335 пациентов.

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