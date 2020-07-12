Убитого грабителями ветерана похоронили в Башкирии

В Башкирии прошли похороны столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова, которого убили 9 июля. На кладбище в его родном селе Леуза Кигинского района прозвучали оружейные залпы.

Проститься с фронтовиком приехали вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, а также представители районных властей, военкомата и общественники, передает «МедиаКорСеть».

Ветерана убили при ограблении, перед смертью его пытали. Ирек Сагитов от имени главы Башкирии Радия Хабирова поклялся на церемонии прощания строго наказать преступников.

Несмотря на объявленное вознаграждение в 500 тыс. рублей, убийцы ветерана до сих пор не найдены.

Иван Николаевич Несмеянов в годы Великой Отечественной войны сражался в составе соединений Забайкальского фронта с Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Столетие отпраздновал в ноябре 2019 года. По словам местных жителей, мужчина жил один после смерти жены.

10 мая сообщалось, что 96-летний ветеран был убит во время ссоры со знакомым в Омской области перед Днем Победы.