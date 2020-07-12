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В Кабардино-Балкарии три женщины пострадали при взрыве газа

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Фото: МЧС РФ/07.mchs.gov.ru
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В результате взрыва газа в селе Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии пострадали три женщины, пишет 12 июля ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Пострадавших с ожогами легкой и средней тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу города Нальчик.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В ночь на 11 июля хлопок газа произошел в квартире в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое были доставлены в больницу, позднее одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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