В Кабардино-Балкарии три женщины пострадали при взрыве газа

В результате взрыва газа в селе Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии пострадали три женщины, пишет 12 июля ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пострадавших с ожогами легкой и средней тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу города Нальчик.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В ночь на 11 июля хлопок газа произошел в квартире в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое были доставлены в больницу, позднее одного из них отпустили на амбулаторное лечение. Второй находится в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.