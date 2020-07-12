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Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

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Фото: МЧС России по Тверской области
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Пилот и два пассажира пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области. Об этом сообщает издание Тverlife 12 июля со ссылкой на МЧС России по области.

Легкомоторный самолет Zlin-43 совершал перелет из подмосковного Можайска в Калязин и в районе 12:44 совершил жесткое столкновение с землей в районе населенного пункта Василево Калязинского района.

В момент аварии в самолете находилось три человека — двое взрослых и ребенок 10 лет. Женщина и ребенок отделались царапинами. У пилота, предположительно, перелом руки.

По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность самолета.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате посадки погибших нет. По факту инцидента проводится проверка — на место происшествия выехали представители Тверской районной транспортной прокуратуры.

Ранее, 6 июля, сообщалось о падении легкомоторного самолета в пригороде Дзержинска Нижегородской области.

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