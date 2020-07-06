В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

В пригороде Дзержинска в Нижегородской области упал легкомоторный самолет. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 6 июля.

По предварительной информации на борту самолета находился один человек. Информации о состоянии его здоровья нет. На место происшествия выехали представители экстренных служб.

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. Погибшие ― 18-летний курсант Анатолий Б. и его 56-летний инструктор Дмитрий Ш.

Воздушное судно упало в километре от поселка Октябрьский, при этом на земле разрушений нет. Крушение произошло в районе аэродрома Бобровка, самолет принадлежал местному аэроклубу.