Зеленая партия США выдвинула в президенты Хоуи Хокинса

Зеленая партия США предложила кандидатуру Хоуи Хокинса для участия в борьбе за пост президента страны. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщается на сайте партии.

Хокинс уже выдвигался в качестве кандидата от Социалистической партии США. Он представляет белое большинство Америки. В качестве кандидата в вице-президенты с ним в паре выдвинута 46-летняя афроамериканка Анжела Уокер.

«Наша кампания охватит десятки миллионов избирателей, чьи интересы не представлены двумя партиями миллионеров и миллиардеров, независимых избирателей, которые не поддерживают обе партии, и избирателей «зажми нос», которые неохотно голосуют за кандидатов, которые им не нравятся, от политических партий, которым они не доверяют», — цитирует Хокинса партия.

Также в своем обращении политик отметил неэффективность действий Демократической и Республиканской партий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и экономическим кризисом, изменением климата, а также за непрекращающуюся и обострившуюся гонку ядерных вооружений.

«Я готов к дебатам с [Дональдом] Трампом и [Джо] Байденом по этим вопросам, но готовы ли они? Трамп любит нападать на социалистов, но есть ли у него мужество вступить в спор с настоящим социалистом?» — спрашивает Хокинс.

На этой неделе о своем намерении баллотироваться в президенты США заявил американский рэпер Канье Уэст. Позже он рассказал о том, что собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.

Выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года.