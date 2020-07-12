Спасательное судно отработало помощь затонувшей подлодке в Японском море

Спасательное судно «Игорь Белоусов» отработало помощь «аварийной подлодке», лежащей на грунте, во время учений в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в воскресенье, 12 июля.

Судно прибыло в заданный район, с помощью гидролокатора нашло место залегания «подлодки», исследовало участок дна подводным аппаратом, передает ТАСС.

С помощью спасательного аппарата АС-40 команда корабля отработала на макете подводной лодки вентиляцию отсеков и вывод экипажа.

6 июля появилось видео учений Черноморского флота по отражению атаки условного противника. «Диверсанты» попытались пробраться на территорию госпиталя, чтобы его захватить. Дежурное подразделение получило сигнал тревоги и немедленно отреагировали.