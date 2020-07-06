Появилось видео отработки Черноморским флотом защиты Крыма от диверсантов

Армейский корпус Черноморского флота в Симферополе в рамках учения отразил нападение диверсионной группы на военные объекты.

По легенде учения, условный противник атаковал филиал военно-морского клинического госпиталя, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Диверсанты» попытались пробраться на территорию лечебного учреждения, чтобы его захватить. Дежурное подразделение получило сигнал тревоги и немедленно отреагировали — военные прибыли к госпиталю, и обнаружили условного противника.

«В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления» — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие успешно справились с поставленной задачей.

Ранее в июле сообщалось, что группа ракетных кораблей Черноморского флота провела учения по использованию ракетного вооружения в Черном море.