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19 человек задержали после беспорядков в Тель-Авиве

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa
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19 человек задержаны в Тель-Авиве во время беспорядков после акции протеста в городе. Об этом сообщил представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

По словам спикера, беспорядки устроили несколько десятков человек. Они перекрывали улицы, нападали на полицейских, распыляли газ и кидали в них бутылки. Три силовика получили ранение, передает «РИА Новости».

Newsru.co.il сообщает, что в самой демонстрации, прошедшей вечером 11 июля, принимали участие около 10 тыс. человек, хотя с полицией была согласована акция на 1,8 тыс. человек. При этом организаторы в соцсетях распространяли рекомендацию приходить без смартфонов, чтобы власти не могли отследить нарушение социальной дистанции, которую в таких условиях соблюсти невозможно.

Участники акции выражали недовольство действиями властей страны во время пандемии. Они рассказывали о проблемах, с которыми столкнулся бизнес, и жаловались на низкие выплаты самозанятым.

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