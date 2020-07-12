В России зафиксировали 6615 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 6615 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 679, на втором месте Санкт-Петербург (293 случая), на третьем — Свердловская область (286). Меньше всего новых пациентов в Севастополе — четыре человека.

Ранее в воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 23 млн тестов на коронавирус.

В этот же день директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. По его словам, первая группа добровольцев будет выписана в среду, 15 июля, вторая — 20 июля, однако медицинское наблюдение за ними продолжится, поскольку врачам необходимо оценить состояние их иммунитета. Все они чувствуют себя хорошо.

В начале июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила снижение новых случаев инфицирования в стране в последнее время. По ее словам, РФ идет хорошим путем, но она призвала не ослаблять бдительность, так как ситуация остается напряженной.

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