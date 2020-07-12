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В России провели более 23 млн тестов на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество тестов на коронавирус, проведенных в России, превысило 23 млн. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 12 июля.

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Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты

За последние сутки в стране сделано 322 тыс. тестов, передает «РИА Новости».

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 277 702 человека.

Ранее 12 июля директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал об успешном завершении исследования первой в мире вакцины от коронавируса. По его словам, препарат проверили на двух группах добровольцев. Первая будет выписана из больницы 15 июля, вторая — 20 июля, но врачи продолжат наблюдать за ними, чтоб оценить состояние иммунитета. Известно, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо, таким образом, безопасность вакцины для человека доказана.

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