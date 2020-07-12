Второй тур президентских выборов начался в Польше

Второй тур президентских выборов стартовал в Польше в воскресенье, 12 июля. По данным Государственной избирательной комиссии страны, голосовать будут около 30 млн человек.

Участки для голосования открылись в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск), передает «РИА Новости».

Во втором туре участвуют действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В первом туре Дуда набрал 43,5%, а Тшасковский — 30,46% голосов. Для победы требовалось 50% голосов.

Первый тур голосования прошел 28 июня. Изначально выборы были назначены на май, но их отменили на фоне пандемии коронавируса и политических разногласий между правящей партией «Закон и справедливость» и оппозицией.

Голосование проходит по смешанной системе: отдать свой голос можно как на участке, так и по почте. Он намерении изъявить волю дистанционно избиратели должны были предупредить за две недели до голосования.

Дуда избран на пост президента в 2015 году, он сменил Бронислава Коморовского. Тогда голосование также проходило в два тура.