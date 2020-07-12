Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.

По словам специалиста, главное питаться в соответствии с параметрами здоровья, а не преследовать некие эталоны.

В первую очередь необходимо обеспечить организм стоит белками, витаминами и минералами, при этом учитывать сезонность и летом не употреблять много жирной пищи.

«Абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов нет. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», — сказала Григорян 11 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

10 июля эксперты рассказали, сколько шоколада необходимо употреблять для того, чтобы он принес пользу, а не вред здоровью. Врачи напомнили, что в шоколаде содержатся микроэлементы и витамины, которые могут положительно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.