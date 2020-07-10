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Специалисты назвали полезное для здоровья количество шоколада

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Фото: Global Look Press/Karl Newedel/imageBROKER.com
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Полезные свойства шоколада доказаны многочисленными исследованиями, однако чтобы не навредить здоровью употреблять его следует в определенном количестве, рассказали специалисты.

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Так, по словам эндокринолога Залины Гусовой, безопасной дозой можно считать 25-30 г шоколада ежедневно.

Схожие цифры называет председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатов. Причем она подчеркнула, что речь идет о горьком шоколаде с большим содержанием какао и невысоким уровнем сахара. Она напомнила, что в шоколаде содержатся микроэлементы и витамины, среди которых А, В1, В2, В12, С и D, а также железо, кальций и магний.

За счет этого лакомство может положительно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, поднять настроение и насытить организм энергией.

Детям после трех лет эксперты советуют давать не более 20 г шоколада в неделю, для взрослых норма 50 г в день, то есть половина стандартной плитки.

«Но если вам хочется десерт – выбирайте то, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение горькому шоколаду, потому что он «полезен». Только не забывайте о рамках разумного», – цитирует ее 10 июля «РИА Новости».

8 июля о пользе шоколада рассказала специалист о рациональному питанию Варвара Зародина. Она указала, что какао-бобы содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм, в том числе флавоноиды.

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