Эксперт рассказала о пользе шоколада для здоровья

Шоколад является не только любимым многими десертом, но и полезным продуктом, рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Эксперт отметила, что шоколад активизирует в организме выделение гормонов удовольствия — серотонина и дофамина. Кроме того, какао-бобы содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм, в том числе флавоноиды.

Эти элементы являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от свободных радикалов и укрепляющих тем самым иммунитет.

«Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет», — цитирует Зародину 8 июля радио Sputnik.

По словам специалиста, умеренное потребление шоколадно не навредит, а наоборот будет полезно для здоровья. При этом чем выше в шоколаде процент какао, тем он полезней. Также стоит выбирать шоколад с низким содержанием сахара, например, горький.

Менее полезен молочный шоколад, а белый шоколад лишен всех полезных свойств, добавила Зародина.

В марте специалисты перечислили продукты, употребление которых повышает настроение. В список попали бананы, сыр и шоколад.