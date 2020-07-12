Мотоциклист погиб в ДТП в Екатеринбурге

Автомобиль столкнулся с двумя мотоциклами в Екатеринбурге. Один из мотоциклистов погиб, сообщили в городском управлении ГИБДД в воскресенье, 12 июля.

ДТП произошло в 03:15 (01:15 мск) на улице Белинского. Автомобиль Mercedes выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с мотоциклами Honda и Suzuki. Водитель Honda скончался на месте, передает ТАСС.

В автомобиле в момент аварии было три человека. Личность водителя устанавливается.

По информации местного издания E1, за рулем второго мотоцикла была девушка, она не пострадала. Автомобилист, по предварительным данным, был пьян. После столкновения автомобиль и один из мотоциклов загорелись, тушить их пришлось пожарным.

11 июля в подмосковном Подольске автомобиль насмерть сбил велосипедиста. По предварительным данным, за рулем был Артем Иванюженков — сын бывшего министра спорта и замглавы Паралимпийского комитета России Бориса Иванюженкова.