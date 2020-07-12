Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Уточняется, что эти расходы теперь возьмут на себя гарантирующие поставщики и сетевые компании. Они совместно с региональными властями будут выбирать, какие счетчики ставить в многоквартирных и частных домах: обычные или так называемые интеллектуальные.

Кроме того, с потребителей сняли ответственность за поверку и обслуживание электросчетчиков. Им останется только следить за сохранностью приборов, если те находится на их частной территории.

Данные нововведения коснутся только приборов учета электроэнергии и не будут распространяться на счетчики расхода воды.

При этом с 2022 года планируется устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии, говорится в тексте.

Ранее правительство России из-за пандемии коронавируса разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.