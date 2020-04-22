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Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года. Об этом 22 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

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«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг без проведения очередной проверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком проверки», — рассказали агентству.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показатели с таких счетчиков, не начисляя пени. Такая мера была принята в связи с распространением коронавируса.

Ранее эксперты отрасли ЖКХ предсказали увеличение расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги в период самоизоляции на 30%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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