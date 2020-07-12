В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

В Иркутске спасатели ликвидировали пожар на крыше многоквартирного дома, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел в доме на проспекте Жукова. Возгорание произошло на мансарде квартиры на 20-м этаже. Из здания были эвакуированы 18 человек, также спасатели проверили все квартиры ниже, сообщает телеканал РЕН ТВ.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара были задействованы 49 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.

Накануне несколько балконов загорелись в жилом доме № 88 по улице Чечерского в районе Южное Бутово в Москве. Сотрудники спасательных служб эвакуировали 10 жильцов, одного человека спасли из горящего здания — его передали медикам для осмотра.