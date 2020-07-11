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Несколько балконов загорелись в жилом доме на юге Москвы

Несколько балконов загорелись в жилом доме на юге Москвы

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Несколько балконов загорелись в жилом доме № 88 по улице Чечерского в районе Южное Бутово в Москве. Об этом сообщает ТАСС 11 июля со ссылкой на ГУ МЧС Москвы.

«Горели квартиры на двух этажах. Общая площадь пожара составила 12 кв. м», — рассказали в экстренной службе.

Сотрудники спасательных служб эвакуировали 10 жильцов, одного человека спасли из горящего здания — его передали медикам для осмотра.

Пожар удалось потушить в 18:38.

Ранее тот же день сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. В нескольких квартирах взрывом выбило окна. Пострадали пять человек, двое госпитализированы, их состояние не вызывает опасений у врачей.

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