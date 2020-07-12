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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В воскресенье, 12 июля, в Москве ожидается до +29 градусов и кратковременные дожди. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра РФ.

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Так, днем в столице воздух прогреется до +27…+29 градусов. Возможны дожди с грозами, ветер южный 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров покажут до +16...+18 градусов. Сохранятся переменная облачность и вероятность осадков.

В понедельник синоптики прогнозируют до +28 градусов.

10 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках возвращения аномальной жары в Москву. По его словам, температура до 30 градусов тепла сохранится до середины следующей недели.

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