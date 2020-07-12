В Техасе мужчина застрелил двух полицейских и покончил с собой

Молодой человек застрелил двух полицейских в американском штате Техас и после этого покончил с собой, сообщается на сайте ABC News в воскресенье, 12 июля.

Инцидент произошел в городе Мак-Аллен. Сотрудники полиции приехали на вызов и попали под обстрел, позже они скончались в местной больнице. Погибшим офицерам было 39 и 45 лет.

После того как на место происшествия прибыли другие полицейские, подозреваемый покончил с собой. Отмечается, что ему было 23 года, ранее его неоднократно задерживали правоохранители. В частности, за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков.

«Это тяжело. Офицеры пришли сюда, чтобы поддерживать мир, однако вместо этого их застрелили», — сказал начальник местной полиции Виктор Родригес и добавил, что расследование произошедшего будет продолжено.

29 июня вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским в Талсе, штат Оклахома (США). В критическом состоянии стражи порядка были госпитализированы. Нападавшему удалось сбежать, он объявлен в розыск.