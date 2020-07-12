Бывшая супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в $62,3 млрд, сообщил Forbes в субботу, 11 июля.

Отмечается, что в период с 2 по 9 июля акции Amazon выросли на 10%, увеличив состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса на $16,2 млрд. В результате его бывшая жена Маккензи Безос, владеющая частью акций компании, обогнала дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон в рейтинге самых богатых женщин США.

Единственная, кому Маккензи Безос уступает по размеру своего состояния, это внучка основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, капитал которой составляет $64 млрд.

Ранее в субботу стало известно, что американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Сейчас предприниматель занимает седьмое место в списке самых богатых людей мира.