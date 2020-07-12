В Испании выпавший из окна британский турист убил стоявшего внизу мужчину

На испанском курорте Марбелья турист из Великобритании выпал с седьмого этажа отеля и рухнул на стоявшего внизу мужчину, пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в отеле Melia Din Pepe в ночь на 11 июля. 50-летний британец выпал из окна, приземлившись на 43-летнего испанца, который наслаждался коктейлем на террасе. Оба погибли.

Полиция выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна 80-летнюю женщину.