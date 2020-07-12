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В Петербурге полицейский поймал выпавшую из окна пенсионерку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудник полиции поймал выпавшую из окна 80-летнюю женщину, сообщает 11 июля «Фонтанка».

Инцидент произошел в 19:00 на проспекте Просвещения. В полицию сообщили, что в окне второго этажа стоит женщина. Прибывший на место прапорщик Евгений Беляков пытался поговорить с пенсионеркой, но женщина выпала из окна. Полицейский успел подбежать и поймать ее, однако сам получил травмы.

Как пишет РЕН ТВ, у него повреждены плечи, мышцы спины и суставы ног. Мужчину госпитализировали.

Пенсионерка также доставлена в больницу с ушибом спины.

14 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летняя школьница выпала с шестого этажа многоэтажки. Ребенка пытался поймать прохожий. Обоих госпитализировали.

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