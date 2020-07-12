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В Кронштадте открылся «Лагерь настоящих героев»

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В Кронштадте открылся Всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев». Он стал первым введенным в эксплуатацию объектом нового историко-культурного кластера «Остров фортов». Участников первой смены поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Площадь лагеря — 4,3 га, в смену он может принять 160 детей. На сборах участники осваивают
азы военных профессий, встречаются с интересными людьми и учатся работать в команде. Первая смена приняла только девочек. Для них организована «Школа военных медиков». На территории лагеря также организована полоса препятствий, почти такая же по сложности, как и на знаменитых испытаниях «Гонка героев».

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