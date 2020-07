Звезда Болливуда Амитабх Баччан и его сын госпитализированы с COVID-19

Индийский актер Амитабх Баччан в субботу, 11 июля, сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Позже диагноз подтвердился у его сына — актера Абхишека Баччана.

«Я получил положительный результат [тестирования на] COVID-19, доставлен в больницу. <...> Семья и персонал уже сдали анализы и ожидают результаты», — написал Амитабх Баччан в Twitter.

Он также обратился к тем, кто контактировал с ним в последние 10 дней, и попросил пройти тестирование на коронавирус.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited .. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

Спустя несколько часов сын 77-летнего актера Абхишек Баччан заявил, что он также госпитализирован с легкими симптомами COVID-19. По его словам, повода для паники нет.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽