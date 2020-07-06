Индия вошла в тройку мировых лидеров по числу выявленных случаев COVID-19

Индия вошла в тройку лидеров по общему числу выявленных случаев заболевания COVID-19, обогнав Россию. Об этом свидетельствуют данные международного статистического бюро Worldometer на 6 июля.

Так, с начала вспышки инфекции количество выявленных случаев в Индии достигло 698 233. По этому показателю страна уступает только Бразилии и США, где зафиксировано 1 604 585 и 2 982 928 случаев соответственно.

Прежде третью позицию в мире по числу заболевших занимала Россия.

По состоянию на 6 июля, на территории РФ всего выявлено 681 251 случай заболевания COVID-19, из них 10 161 имели летальный исход, из больниц выписаны 450 750 пациентов. В июне российский вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, что низкая смертность в стране обусловлена тем, что власти рано приняли меры против коронавируса, закрыв границу и нарастив тестирование на наличие инфекции.

Ранее, 4 июля, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

29 июня генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил рост случаев заболевания коронавирусом в странах, где распространение вируса ранее замедлилось и власти приступили к снятию ограничений. По его словам, ситуация с COVID-19 в мире еще очень далека от своего финала.