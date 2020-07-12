Названы спасающие от гипертонии продукты

Для нормализации артериального давления полезно употреблять шпинат, а также некоторые виды ягод, считают британские специалисты.

Высокое кровяное давление является основной причиной риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом баланс калия и натрия в организме обеспечивает стабильность давления, пишет «Медикфорум».

Для достижения этого баланса прекрасно подойдет шпинат, который, по словам медиков, является «суперфудом» для сердца за счет содержания калия, фолата и магния.

«Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления», — говорится в материале.

Способности шпината нормализовать давление, ученые объяснили положительным воздействием на почки. Их работа по выведению лишней жидкости активируется, и на сердце оказывается меньше давления.

Кроме того, справиться с гипертонией помогут ягоды аронии или черноплодная рябина. Они богаты полифенолами, антоцианами, флавонолами, витаминами В1, В2, В6, С и многими другими микроэлементами полезные свойства которых широко известны, отмечает 11 июля Daily Express.

За счет этого ягоды укрепляют не только сосудистую систему, но положительно влияют на организм в целом.

10 июля эксперты рассказали, каких продуктов стоит избегать при повышенном уровне холестерина. По словам ученых, сахар несет угрозу даже большую, чем жирная еда или мучное.