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В раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

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Фото: TASS/Zuma
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Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия и извиниться перед украинцами.

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В заявлении фракции, опубликованном 11 июля на сайте NewsOne, отмечается, что главным предвыборным обещанием Зеленского было возвращение мира в стране путем урегулирования конфликта в Донбассе, однако за год власти ничего для этого не сделали.

«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!» — говорится в заявлении.

Парламентарии обвинили Зеленского в повторении политики экс-президента Петра Порошенко и разрушении минских договоренностей. Кроме того, депутаты выразили возмущение из-за заявления вице-премьера Алексея Резника, по словам которого на возвращение Донбасса уйдет 25 лет.

«Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями», — добавили в партии.

9 июля Резник заявил о неактуальности минских договоренностей и вероятном их пересмотре. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак призвал Киев официально обозначить свою позицию по данному вопросу и отметил, что из-за Киева снова отодвигается урегулирование в Донбассе, а переговоры оказались зря потраченным временем.

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