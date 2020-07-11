Импорт газа на Украину за сутки превысил рекорд 2014 года

Импорт газа из Евросоюза на Украину достиг отметки 70 млн куб. м за сутки, что стало рекордным показателем с 2014 года. Об этом сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, рост объемов связан с созданием виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуском виртуального реверса. Большая часть импорта идет на сезонное закачивание в подземные хранилища газа.

«Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», — написал он в Facebook в субботу, 11 июля.

Также Макогон отметил, что в 2020 году значительные объемы газа закачивают европейские компании, тогда как 2 года назад основная часть приходилась на «Нафтогаз». По его мнению, это «дополнительный значительный доход» в бюджет страны.

В июне глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что иск депутатов Верховной рады в Конституционный суд о незаконном выделении оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза» может сорвать транзит газа из России.

В январе-апреле 2020 года объем транзита газа через Украину сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.