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Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.

Злоумышленник связался с Тедеско и, представившись сотрудником тренерского штаба, попросил перевести деньги на лечение больного родственника.

После того как тренер красно-белых перечислил необходимую сумму, выяснилось, что никто из членов штаба денег у Тедеско не просил. Отмечается, что номер звонившего зарегистрирован в Северной Осетии.

Накануне стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать и оштрафовать Тедеско после его удаления в матче против «Локомотива».

Также председатель комитета призвал тренеров, футболистов и других официальных лиц клубов воздерживаться от действий, которые могут повлечь применение санкций за дисциплинарное нарушение.

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