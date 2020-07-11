Ягудин прокомментировал отсутствие Загитовой в номинациях ISU Skating Awards

Отсутствие чемпионки мира и Олимпийских игр по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой в числе номинантов премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards вызывает смех. Об этом заявил российский фигурист и заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин в субботу, 11 июля.

«Для меня лично Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» была вне конкуренции, и никаких сомнений в ее победе не было, как их не было и в победе Косторной — она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Самым ценным фигуристом стал Ханю, и здесь также все логично — он прошел не один олимпийский цикл, став двукратным олимпийским чемпионом. Но с кем он конкурировал, и почему в этой номинации не было Алины Загитовой? Ее отсутствие в тройке номинантов по меньшей мере вызывает смех», — сказал Ягудин в разговоре с ТАСС.

Кроме того, он отметил, что победа в номинации на лучшую программу Пападакис и Сизерона — достаточно субъективное решение, так как у всех претендентов были интересные программы и каждая по-своему завораживала. Вместе с тем, Ягудин уверен, что никакая премия не может заменить победы на соревнованиях.

«Я искренне рад за тех, кто выиграл, кто стал номинантом, но это не заменит им настоящей спортивной жизни. Нужно быть чемпионами в своей профессии», — резюмировал фигурист.

По итогам ISU Skating Awards, чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду в номинации «Новичок года», а Этери Тутберидзе как «Лучший тренер».

Премия ISU Skating Awards вручается впервые в истории. Организаторы, из-за эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса, приняли решение провести ее в онлайн-формате.